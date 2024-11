Jannik Sinner in allenamento a Monte-Carlo verso le ATP Finals (FOTO) - Ultime sedute di allenamento a Monte-Carlo per Jannik Sinner, che ha ripreso giovedì a lavorare dopo lo stop che lo ha cosstretto a saltare il torneo di Parigi Bercy. Il numero uno al mondo oggi ha scambiato alcuni colpi con l’ex tennista c eco Radek Stepanek, come testimoniano una FOTO e un video pubblicati sui social dal suo coach, Darren Cahill: “Bello essere di nuovo in campo e a lavoro. Ci vediamo presto a Torino”, il commento di Cahill, che compare in una FOTO con un Sinner sorridente e Stepanek. Sinner dovrebbe partire domani verso Torino, dove è atteso da migliaia di fan che lo inciteranno nel corso delle Atp Finals al via domenica 9 novembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Darren Cahill (@dc10s) Jannik Sinner in allenamento a Monte-Carlo verso le ATP Finals (FOTO) SportFace. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ultime sedute diper, che ha ripreso giovedì a lavorare dopo lo stop che lo ha cosstretto a saltare il torneo di Parigi Bercy. Il numero uno al mondo oggi ha scambiato alcuni colpi con l’ex tennista c eco Radek Stepanek, come testimoniano unae un video pubblicati sui social dal suo coach, Darren Cahill: “Bello essere di nuovo in campo e a lavoro. Ci vediamo presto a Torino”, il commento di Cahill, che compare in unacon unsorridente e Stepanek.dovrebbe partire domaniTorino, dove è atteso da migliaia di fan che lo inciteranno nel corso delle Atpal via domenica 9 novembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Darren Cahill (@dc10s)inle ATP) SportFace.

