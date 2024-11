Ilgiorno.it - Io e Lupo Alberto, una vita assieme: "Credo che morirò disegnandolo"

In libreria e fumetteria è disponibile Tutto un altro, una raccolta di 30 storie, pubblicata da Gigaciao (casa editrice indipendente creata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua), che celebra l'iconico azzurro creato da Silver, all'anagrafe Guido Silvestri, nel lontano 1974. Alla presentazione non poteva mancare il creatore di, il 71enne Silver. E' l'occasione per fare due chiacchiere e ripercorrere 50 anni di un personaggio iconico del mondo dei fumetti. Partiamo da Tutto un altro, un volume che celebra 50 anni del suo personaggio "Quando mi hanno proposto questa iniziativa mi sono detto: 'E' una follia, mi piace moltissimo' Si dice spesso di essere cresciuti attraverso delle icone che ci hanno ispirato nella vita di tutti i giorni.