Ilgiorno.it - Incidente all’alba a Orzinuovi, urta una staccionata e finisce contro un’auto: grave 30enne

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:(Brescia), 1 novembre 2024 – Nelle prime ore della mattina, poco dopo le 5, un uomo di 30 anni si è ferito in mododurante unavvenuto a, in via Milano, non distante dalla discoteca River. Il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso e in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia aver perso illlo della sua Volkswagen Golf. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo avrebbeto unaprima di impattareuna Panda che stava transitando nell'altra corsia. Le cause dell'sono ancora da accertare. Sul luogo dell'sono intervenuti i Vigili del Fuoco di, un'ambulanza da Soncino, e le forze dell'ordine, inclusi i carabinieri di Camisano e la radiomobile di Crema. L'autista della Panda è rimasto illeso. Le indagini per chiarire la dinamica dell'sono in corso.