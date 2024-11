Thesocialpost.it - Incidente a Trivero, auto fuori strada: morto bimbo di 4 anni

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it: Una notizia terribile, dopo ore di attesa e speranza: èall’ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di 4che, nella notte del 31 ottobre, era rimasto coinvolto in unle a, in provincia di Biella. Il piccolo si trovava nell’alla cui guida c’era il papà, di 47. Leggi anche: Spagna devastata, oltre 150 morti. La tragedia non ha fine Secondo una prima ricostruzione, la vettura sarebbe uscita dinomamente. All’ interno del veicolo c’erano anche le due sorelle, 9 e 11e la mamma, 41, rimaste lievemente ferite. Troppo gravi invece le condizioni del, trasportato a Torino con l’elisoccorso. In ospedale il piccolo è arrivato già in arresto cardiaco e nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, alla fine è deceduto.