I prossimi passi . Copie forensi dei cellulari. E interrogatori dal pm

Milano Che cosa succederà ora nella maxi-inchiesta che in due anni ha prodotto oltre quattromila pagine di informativa e ha portato il pm Francesco De Tommasi a chiede 13 misure cautelari e ad indagare 50 persone? Quali sono i? Ieri è stato il giorno deglidavanti al gip Fabrizio Filice, in cui i quattro con custodia cautelare si sono avvalsi, alcuni hanno reso dichiarazioni spontanee, ma non hanno tecnicamente risposto alle domande del gip. Per loro hanno parlato gli avvocati. I quattro sono Carmine Gallo, 61 anni, detto "il dottore", Nunzio "Sem" Calamucci, 45 anni, detto "l'ingegnere", Massimiliano Camponovo, 52 anni, Giulio Cornelli, 38 anni, detto "John Bologna", Giuliano Schiano, 50 anni, finanziere, nominato delle carte come "Londra". E il poliziotto del commissariato di Rho, Marco Malerba di 54 anni.