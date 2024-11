I Cure tornano con Songs of a lost world, nuovo disco dopo 16 anni di silenzio (Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 – È stato annunciato, poi cancellato, promesso e infine pubblicato. dopo 16 lunghi anni di silenzio discografico, i Cure tornano sulle scene con l’attesissimo album Songs of a lost world. La band guidata dall’iconico cantante e polistrumentista Robert Smith aggiorna il proprio sound ai canoni del rock alternativo contemporaneo, senza snaturarsi. Restano dunque la malinconia, le atmosfere osCure, gli arrangiamenti spettrali e i testi pieni di simboli e immagini che hanno caratterizzato gli oltre quarant’anni di carriera del gruppo inglese. Non un disco da classifica o per le masse, dunque, ma un vero erede spirituale di Disintegration, iconico album del 1989, ancora oggi considerato il capolavoro della band. Quotidiano.net - I Cure tornano con Songs of a lost world, nuovo disco dopo 16 anni di silenzio Leggi tutto su Quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 – È stato annunciato, poi cancellato, promesso e infine pubblicato.16 lunghidigrafico, isulle scene con l’attesissimo albumof a. La band guidata dall’iconico cantante e polistrumentista Robert Smith aggiorna il proprio sound ai canoni del rock alternativo contemporaneo, senza snaturarsi. Restano dunque la malinconia, le atmosfere os, gli arrangiamenti spettrali e i testi pieni di simboli e immagini che hanno caratterizzato gli oltre quarant’di carriera del gruppo inglese. Non unda classifica o per le masse, dunque, ma un vero erede spirituale di Disintegration, iconico album del 1989, ancora oggi considerato il capolavoro della band.

Tornano i Cure. Un nuovo album dopo 16 anni

AGI - Dopo 16 anni di silenzio The Cure escono con un nuovo album. La band guidato dal carismatico leader Robert Smith, ha pubblicato oggi 'Songs of a Lost World', quattordicesimo disco in studio e ...

The Cure, dopo 16 anni arriva il nuovo album "Songs of a lost world"

Ne è passato di tempo da '4:13 Dream'. Ma, alla fine, il gruppo post-punk britannico è tornato. Il nuovo disco, uscito in tutto il mondo venerdì 1 novembre, ha al centro il tema del tempo Sono passati ...

Cure, guarda qui il livestream con le canzoni di ‘Songs of a Lost World’

I Cure hanno pubblicato oggi Songs of a Lost World (qui la nostra recensione). È il loro primo album di inediti dai tempi di 4:13 Dream del 2008. Nei giorni scorsi la band, che oltre a Robert Smith co ...

The Cure e Songs Of A Lost World, canzoni che arrivano da un altro mondo e un altro tempo

Il nuovo album è uscito e i brani non hanno fretta di essere ascoltati, di essere consumati: vogliono prendersi il loro spazio e decantare ...