Ilnapolista.it - Galliani: «Forse una volta feci arrabbiare Berlusconi, quando ritirai il Milan a Marsiglia. Ma non mi disse nulla»

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnapolista.it:: «unail. Ma non» Sabato sera c’è Monza-e la Gazzetta intervistache ricorda il suo primo incontro con. Il 1° novembre del 1979 era un giovedì, in Brianza faceva un freddo in linea con il periodo dell’anno, 8-9 gradi, e Adrianostava dirigendosi a Siena per trascorrere il ponte di Ognissanti. Ma una telefonata squassò l’andamento del fine settimana. «Ero un imprenditore, mi occupavo della mia Elettronica Industriale. La mia segretaria mi avvisò che Silvio, che non conoscevo, mi aveva invitato a cena, nella sua abitazione di Arcore. “Cosa devo rispondere” milei. “Che ringrazio e accetto!”. Ero quasi arrivato a Siena, girai la macchina e tornai in Brianza». Il primo incontro tra Adrianoe Silviocompie oggi 45 anni.