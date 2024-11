nuovo Centro Civico, Piazzale della Resistenza 2/C, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33 Firenzetoday.it - Fiera del disco, cd e vinile (nuovo e usato) a Scandicci Leggi tutto su Firenzetoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Firenzetoday.it: Sabato 2 e Domenica 3 Novembre 2024, per la prima volta presso L’Auditorium delCentro Civico, Piazzale della Resistenza 2/C, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia dela 33

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:del, cd e(nuovo e usato) a Scandicci;del, CD ea Vicenza, ingresso gratuito; MANFREDONIA Torna ladelal Centro Commerciale Gargano; Ladel, CD ea Cuneo. Tutte le informazioni;del, cd ea Pescara; Ladel, CD ea Vicenza: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica; Approfondisci 🔍

Pescara, grande attesa per la 19ª edizione della Fiera del Disco

(hgnews.it)

Pescara. C’è grande attesa per la 19ª edizione della Fiera del Disco, Cd e vinile che si svolgerà domani Sabato 26 e Domenica 27 ottobre, presso il Porto Turistico di Pescara, Padiglione “D. Becci”, ...

MANFREDONIA Torna la Fiera del Disco al Centro Commerciale Gargano

(statoquotidiano.it)

Gli organizzatori puntano a ricreare l’atmosfera di condivisione e scoperta che ha caratterizzato i negozi di dischi del passato.

Fiera del Disco e dell'Editoria Musicale di Milano

(mentelocale.it)

Domenica 27 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 18.00, presso la Sala Girardi del Teatro Pime, a Milano in via Mosè Bianchi 94, è in programma la dodicesima edizione della Fiera del Disco e dell'Editoria ...

La Fiera del Disco al Centro Commerciale Gargano

(ilsipontino.net)

tornano al Centro Commerciale Gargano con la 2^ edizione della FIERA DEL DISCO, CD E VINILE? ...