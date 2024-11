Biccy.it - Federica Petagna si sbilancia: “Ecco chi mi piace al Grande Fratello”

Leggi tutto su Biccy.it

(Biccy.it - venerdì 1 novembre 2024)- Entrata da meno di una settimana nella casa delha già le idee piuttosto chiare sui gieffini. La nuova concorrente si è già avvicinata ad alcuni coinquilini ed ha stretto i primi rapporti di amicizia ed ha anche rivelato chi invece la incuriosisce dal punto di vista fisico. Prima dell’ingresso dell’ex protagonista di Temptation Island, Amedeo Venza ha rivelato: “Nel video di presentazioneha detto che c’è un inquilino che le potrebbe interessare. Lei sta frequentando il single Stefano ma non durerà, anche perché ha le idee chiare su chi puntare, Javier”. E in effetti la giovane napoletana non è indifferente al fascino latino del pallavolista argentino. Poche ore fa laha confidato ad alcuni gieffini che Javier è il suo uomo ideale a livello estetico (ha ottimi gusti la ragazza).