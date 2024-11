F1 Gp del Brasile in diretta, Norris primo nelle libere 1. Ferrari: Leclerc sesto e Sainz settimo. Alle 19.30 le qualifiche Sprint live - Roma, 1 novembre 2024 - La prima sessione di prove libere del Gp del Brasile ha premiato la prestazione della McLaren di Lando Norris. Il pilota britannico sul circuito di San Paolo ha fatto segnare il tempo di 1'10"610, piazzandosi davanti alla Mercedes di George Russell, staccato di 0"181, e al giovane Oliver Bearman su Haas a +0"195, sostituito dell'ammalato Kevin Magnussen. Quarto tempo per Oscar Piastri, sull'altra McLaren, seguito da Alexander Albon. La Ferrari di Charles Leclerc è sesta in ritardo di +0"428, seguita dal compagno di team Carlos Sainz, a +0"490. Chiudono la top ten Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Pierre Gasly. Male il campione del mondo Max Verstappen che con la sua Red Bull è solo 15esimo a +1"102 da Norris. Inoltre l'olandese sarà anche penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza per un cambio di motore. Sport.quotidiano.net - F1 Gp del Brasile in diretta, Norris primo nelle libere 1. Ferrari: Leclerc sesto e Sainz settimo. Alle 19.30 le qualifiche Sprint live Leggi tutto su Sport.quotidiano.net (Sport.quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 novembre 2024 - La prima sessione di provedel Gp delha premiato la prestazione della McLaren di Lando. Il pilota britannico sul circuito di San Paolo ha fatto segnare il tempo di 1'10"610, piazzandosi davanti alla Mercedes di George Russell, staccato di 0"181, e al giovane Or Bearman su Haas a +0"195, sostituito dell'ammalato Kevin Magnussen. Quarto tempo per Oscar Piastri, sull'altra McLaren, seguito da Alexander Albon. Ladi Charlesè sesta in ritardo di +0"428, seguita dal compagno di team Carlos, a +0"490. Chiudono la top ten Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Pierre Gasly. Male il campione del mondo Max Verstappen che con la sua Red Bull è solo 15esimo a +1"102 da. Inoltre l'olandese sarà anche penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza per un cambio di motore.

