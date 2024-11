Linkiesta.it - Cosa distingue il professionista dal cuoco casalingo?

Il mestiere dello chef, del pasticcere e del panettiere non si riduce alla semplice esecuzione delle ricette, ma tende al raggiungimento di un risultato soddisfacente per il cliente nonostante le condizioni al contorno, che difficilmente saranno quelle patinate dei video su YouTube. Sebbene le normative italiane consentano quasi a chiunque di somministrare cibo trasformato – a patto di conseguire la certificazione Haccp – non tutti possono definirsi professionisti del settore. E lapiù sorprendente – per chi non lo sa – è che la principale differenza tra uno chef e unnon risiede tanto nelle abilità tecniche quanto nelle competenze logiche e organizzative.