Conte attende l’Atalanta: “Squadra forte, entrambe vogliamo l’Europa”. E su Lobotka… (Di venerdì 1 novembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Dobbiamo stare attenti a livello mentale ad affrontare nel modo giusto questa partita. Magari l’Atalanta potrebbe sottovalutarci, visto quello che è successo l’anno scorso e che quest’anno noi non stiamo disputando le Coppe e loro stanno facendo la Champions per la quale sono molto bene strutturati”. Antonio Conte non vede la possibilità che la sua Squadra domenica al Maradona possa affrontare l’Atalanta senza la giusta concentrazione. “Domenica – dice in conferenza stampa – avremo di fronte una Squadra forte, che l’anno scorso ha vinto l’Europa League battendo in finale il Bayer Leverkusen, che si è qualificata per la Champions e che oggi deve essere annoverata tra le squadre più forti che ci sono i giro”. Anteprima24.it - Conte attende l’Atalanta: “Squadra forte, entrambe vogliamo l’Europa”. E su Lobotka… Leggi tutto su Anteprima24.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Dobbiamo stare attenti a livello mentale ad affrontare nel modo giusto questa partita. Magaripotrebbe sottovalutarci, visto quello che è successo l’anno scorso e che quest’anno noi non stiamo disputando le Coppe e loro stanno facendo la Champions per la quale sono molto bene strutturati”. Antonionon vede la possibilità che la suadomenica al Maradona possa affrontaresenza la giusta concentrazione. “Domenica – dice in conferenza stampa – avremo di fronte una, che l’anno scorso ha vintoLeague battendo in finale il Bayer Leverkusen, che si è qualificata per la Champions e che oggi deve essere annoverata tra le squadre più forti che ci sono i giro”.

Napoli, Conte non parla di scudetto: «Siamo all'inizio di un percorso. Lobotka non recupera contro l'Atalanta»

L'Atalanta per continuare a consolidarsi, Antonio Conte è molto concentrato in vista del match di domenica contro la Dea al Maradona. Il rispetto del Napoli per ...

Napoli: Conte 'sfida scudetto? Noi e Atalanta vogliamo Europa'

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - "Non so se questa può essere definita una sfida scudetto ma so che il Napoli e l'Atalanta sono quelle squadre che anche l'anno prossimo vorranno entrare in Europa dalla porta ...

Conte all'esame Atalanta: "Loro un esempio, non ci pensiamo proprio a snobbarli"

Non ci sono per adesso dei meriti da dividerci". È questo lo spirito con cui Conte sta riportando in alto il Napoli, esaltato dalla ritrovata solidità della squadra. "Dissi subito che la colpa dei 48 ...

Napoli-Atalanta, Antonio Conte in conferenza stampa: «Gasperini un esempio, non sarà sfida scudetto»

Una vittoria da dimenticare in fretta quella di Milano, perché il ciclo terribile del Napoli di Antonio Conte è appena cominciato. Domenica è il turno dell'Atalanta, poi ...