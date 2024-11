Sport.quotidiano.net - Ciclismo, sorpresa Van Der Poel: in programma la mezza maratona di Alicante?

(Sport.quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 novembre 2024 - Nonostante le smentite del diretto interessato, il suo dimagrimento degli ultimi mesi aveva destato delle perplessità legate al rendimento in bici, sia su strada sia sulle altre superfici: perplessità spazzate via in parte dalle vittorie ai Mondiali di gravel e ciclocross. Chissà invece che la nuova silhouette di Mathieu Van Dernon sia più utile nella nuova 'carriera' all'orizzonte per uno sportivo notoriamente molto versatile. Ipotesidi? Pare infatti che l'olandese, anziché godersi le meritate vacanze in pieno relax, si stia cimentando in diversi allenamenti legati alla corsa e non solo per mantenersi in forma anche durante la pausa, come in effetti da consuetudine di diversi corridori.