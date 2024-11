Movieplayer.it - Ciao bambino, recensione: un racconto vivo e struggente attraversato da una vena di pulsante tenerezza

Leggi tutto su Movieplayer.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Movieplayer.it: L'esordio di Edgardo Pistone - premiato alla Festa del Cinema di Roma - è di quelli che non si dimenticano. Una storia sull'amore, sull'eredità e sulla sopravvivenza con due grandi interpreti: Marco Adamo e Anastasia Kaletchuk. "L'errore più comune è quello di dividere il mondo sempre in due parti: i buoni e i cattivi, il bianco e il nero, i grandi e i piccoli. E tutto quello che ha uno l'altro lo odia e lo vuole allo stesso momento. E quindi si può dire che sono la stessa cosa. Sempre più spesso gli adulti commettono uno sbaglio. Considerano i ragazzi esseri liberi. È un pensiero malinconico, un'idea romantica la loro, per due motivi. Il primo, loro sono i più grandi nemici della libertà. Il secondo, non lo conosco". È l'incipit che apre, esordio al