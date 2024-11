Cena solidale per La Corte dei Molini: una rete di ristoratori bolognesi si mobilita per un collega in difficoltà (Di venerdì 1 novembre 2024) Il 4 novembre, alle 20:30, il ristorante A Balùs ospiterà una Cena solidale in favore de La Corte dei Molini, storica attività di Castel Maggiore danneggiata pesantemente dalla recente alluvione. L’evento, che si terrà in via del Borgo di San Pietro 9/2a, è stato pensato per raccogliere fondi e dare un aiuto concreto al titolare Periodicodaily.com - Cena solidale per La Corte dei Molini: una rete di ristoratori bolognesi si mobilita per un collega in difficoltà Leggi tutto su Periodicodaily.com (Di venerdì 1 novembre 2024) Il 4 novembre, alle 20:30, il ristorante A Balùs ospiterà unain favore de Ladei, storica attività di Castel Maggiore danneggiata pesantemente dalla recente alluvione. L’evento, che si terrà in via del Borgo di San Pietro 9/2a, è stato pensato per raccogliere fondi e dare un aiuto concreto al titolare

