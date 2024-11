Oasport.it - Calcio femminile, riparte la caccia alla Juventus in Serie A: Fiorentina e Inter si sfidano nell’ottavo turno

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo la settimana dedicata agli impegni della Nazionale italiana, torna in scena il campionato didiA. L’ottavosi svilupperà nella consueta modalità “spezzatino”, con un incontro domani e i restanti quattro domenica 3 novembre. Si riapre la, capolista con 19 punti in graduatoria. Le bianconere sono attesa dtrasferta al Giuseppe Piccolo (domenica alle ore 12.30) contro il Napoli, desideroso di fare punti per provare a tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. Juve che dal canto suo punta chiaramente ai tre punti per mantenere il vertice e magari ad approfittare dello scontro diretto tra. Allo stadio Curva Fiesole – Viola Park, sempre all’ora pranzo di domenica, viola e nerazzurre vorranno superarsi per stabilire a chi spetti il ruolo di degna rivale della Vecchia Signora.