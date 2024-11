Badia Tedalda, attacco al sindaco: "E' a favore del progetto che impoverisce i nostri territori" - Riceviamo e pubblichiamo."Il gruppo consiliare Badia in Comune ha sottoposto, nei giorni scorsi, una mozione nel Consiglio Comunale di Badia Tedalda contro il "DDL Calderoli" ovvero sull’attuazione dell’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, che prevede la rideterminazione Arezzonotizie.it - Badia Tedalda, attacco al sindaco: "E' a favore del progetto che impoverisce i nostri territori" Leggi tutto su Arezzonotizie.it (Arezzonotizie.it - venerdì 1 novembre 2024)- Riceviamo e pubblichiamo."Il gruppo consiliarein Comune ha sottoposto, nei giorni scorsi, una mozione nel Consiglio Comunale dicontro il "DDL Calderoli" ovvero sull’attuazione dell’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, che prevede la rideterminazione

Mondo Politica: intervista ad Antonio Cominazzi assessore del Comune di Badia Tedalda

Proprio a Badia Tedalda, nel fine settimana, si sta svolgendo un corso rivolto a 40 insegnanti – dei quali la metà provenienti da fuori comprensorio - per un aggiornamento sul metodo Montessori, noto ...

Badia Tedalda, il sindaco Santucci premia i due cani eroi. "Maxi fornitura di crocchette"

Alberto Santucci, sindaco di Badia Tedalda ha deciso di premiare Chicca e Musetta, le due cagne che lunedì scorso hanno tenuto al caldo, per tutta la notte, il proprio padrone che uscito insieme a ...

Badia Tedalda, insediato il consiglio comunale: giunta invariata

Legislatura al via a Badia Tedalda, dove la sera di giovedì 27 giugno nella sala consigliare intitolata a Carluccio Giovannini si è riunito il primo consiglio comunale uscito dalle ultime elezioni ...