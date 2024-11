Agi.it - Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United

(Agi.it - venerdì 1 novembre 2024)- AGI - Ilha ufficializzato il, Ruben, che succede all'esonerato Erik ten Hag e debutterà il 24 novembre in Premier League sul campo dell'Ipswich. Il 39enne tecnico portoghese, infatti, lascerà lo Sporting Lisbona solo dopo l'ultima partita prima della sosta, l'11 novembre: ha firmato un contratto fino al 2027 ed è costato 11 milioni per liberarlo dai biancoverdi lusitani. "Ruben è uno dei giovani allenatori più entusiasmanti e apprezzati del calcio europeo", si legge in una nota del club. L'annuncio è arrivato alla vigilia dell'impegno casalingo contro il Chelsea in cui in panchina andrà ancora Ruud Van Nistelrooy che dopo la sosta tornerà a fare il vice.