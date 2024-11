Aggressione a Varese: grave un giovane tunisino in piazza Repubblica - Facebook WhatsApp Twitter piazza Repubblica, nel cuore di Varese, è stata teatro di un’Aggressione avvenuta poco dopo le 20 di questa sera. Un giovane di 27 anni, originario della Tunisia, è stato trovato a terra in condizioni critiche, con ferite che destano grande preoccupazione. L’incidente ha sorpreso i passanti, alcuni dei quali hanno prontamente allertato i servizi di emergenza. L’intervento dei soccorsi e le condizioni del ferito In seguito alla segnalazione, l’emergenza è stata rapidamente gestita dai mezzi del 118, che hanno inviato un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica sul luogo dell’Aggressione. I soccorritori hanno trovato il giovane a terra, in un lago di sangue, e si sono subito attivati per stabilizzarne le condizioni. Gaeta.it - Aggressione a Varese: grave un giovane tunisino in piazza Repubblica Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter, nel cuore di, è stata teatro di un’avvenuta poco dopo le 20 di questa sera. Undi 27 anni, originario della Tunisia, è stato trovato a terra in condizioni critiche, con ferite che destano grande preoccupazione. L’incidente ha sorpreso i passanti, alcuni dei quali hanno prontamente allertato i servizi di emergenza. L’intervento dei soccorsi e le condizioni del ferito In seguito alla segnalazione, l’emergenza è stata rapidamente gestita dai mezzi del 118, che hanno inviato un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica sul luogo dell’. I soccorritori hanno trovato ila terra, in un lago di sangue, e si sono subito attivati per stabilizzarne le condizioni.

Venerdì sera di sangue: a Varese un ferito in piazza Repubblica, a Busto un uomo grave dopo un'aggressione

Doppio intervento di ambulanze e polizia nella prima serata di oggi in provincia. Un uomo è stato soccorso con ferite da taglio nel centro del capoluogo, mentre un 46enne ha riportato gravi traumi dop ...

Accoltellato in piazza Repubblica a Varese

L’uomo colpito ad un fianco e alla spalla Questa sera, venerdì 1 novembre, intorno alle 20:10, si è verificato un grave episodio di violenza a Varese. In Piazza Repubblica è stata segnalata ...

Varese, 27enne accoltellato in piazza Repubblica: ferito alla spalla e al fianco sinistro

L'uomo è stato portato all'ospedale di Circolo. Al vaglio le telecamere della zona ...

Varese, ancora un agguato in zona Stazioni: grave un 55enne accoltellato

I soccorritori l’hanno trovato a terra sanguinante in mezzo alla strada in via Carcano a Varese ... zona non nuova ad aggressioni anche gravi fra sbandati e ubriachi. Sul posto hanno lavorato ...