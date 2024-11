Agevolazioni, fra cui quelle per i docenti e i sanitari che Leccotoday.it - Agevolazioni dal Governo per docenti e sanitari che vorranno lavorare nelle zone montane Leggi tutto su Leccotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Leccotoday.it: Il Senato ha approvato, nella giornata di giovedì 31 ottobre, il cosiddetto 'Ddl Montagna'."Con l'approvazione oggi in Senato del Ddl Montagna, con uno stanziamento iniziale di 200 milioni di euro, partiranno una serie di misure e, fra cui quelle per ie iche

Agevolazioni dal Governo per docenti e sanitari che vorranno lavorare nelle zone montane

Il Senato approva il 'Ddl Montagna'. Zamperini (Fdi): "Azioni contro lo spopolamento e lo sviluppo delle comunità locali". Da Regione 60mila euro per regolamentare i comprensori alpini di caccia ...

Il Ministro dell'Istruzione annuncia una possibile assicurazione sanitaria per docenti e personale Ata, puntando su benessere e rispetto nella scuola

(Orizzonte Scuola) Il governo Meloni valuta l'introduzione di assicurazioni sanitarie per docenti e personale ... incentivando la loro fruizione tramite agevolazioni. (QuiFinanza) Lo Stato deve ...

Bonus Natale 100 euro: come devono fare domanda i docenti

Il bonus Natale 100 euro offre un sostegno economico per lavoratori con famiglia a carico, inclusi docenti e personale scolastico ...

Lombardia, Zamperini su approvazione del DDL Montagna al Senato

Con l’approvazione oggi in Senato del DDL Montagna, con uno stanziamento iniziale di 200 milioni di euro, partiranno una serie di misure ed agevolazioni, fra cui quelle per i docenti e i sanitari che ...