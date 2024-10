Valencia, spaventa l’ipocrisia della nostra destra: mostra sostegno, ma ha la coscienza sporca (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il giorno dopo quella che è stata una delle “stragi climatiche” più sconcertanti degli ultimi decenni – quasi cento morti a Valencia, nel cuore dell’Europa – al dolore e allo choc che stiamo tutti vivendo si somma l’assurdo di ciò che ci tocca leggere sui giornali di destra. E soprattutto l’ipocrisia delle dichiarazioni dei membri del governo che manifestano sostegno alle popolazioni alluvionate e al governo spagnolo quando sul clima hanno, letteralmente, la coscienza sporca. Quella che ci fa tremare di paura, perché vuol dire che non si sta facendo nulla perché stragi così siano evitate. Guardare le macchine accartocciate, le persone salvate nell’acqua, pensare a quelle annegate, bambini compresi, fa malissimo, ma ancor più male fa pensando a quello che non si sta facendo nel nostro paese. Ilfattoquotidiano.it - Valencia, spaventa l’ipocrisia della nostra destra: mostra sostegno, ma ha la coscienza sporca Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il giorno dopo quella che è stata una delle “stragi climatiche” più sconcertanti degli ultimi decenni – quasi cento morti a, nel cuore dell’Europa – al dolore e allo choc che stiamo tutti vivendo si somma l’assurdo di ciò che ci tocca leggere sui giornali di. E soprattuttodelle dichiarazioni dei membri del governo che manifestanoalle popolazioni alluvionate e al governo spagnolo quando sul clima hanno, letteralmente, la. Quella che ci fa tremare di paura, perché vuol dire che non si sta facendo nulla perché stragi così siano evitate. Guardare le macchine accartocciate, le persone salvate nell’acqua, pensare a quelle annegate, bambini compresi, fa malissimo, ma ancor più male fa pensando a quello che non si sta facendo nel nostro paese.

