Tuttosport – dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) 2024-10-31 10:19:45 Prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Tuttosport: Il Genoa e la Fiorentina si sfidano nel decimo turno di Serie A. I rossoblù sono ultimi in classifia con 6 punti e hanno rimediato appena un punto nelle ultime cinque giornate. I viola, invece, vengono da tre vittorie di fila e sono nella parte alta della classifica a quota 16. "Credo nei miei ragazzi e continuo a farlo al 110%. Tutti sappiamo il momento che stiamo vivendo, piuttosto voglio sottolineare la forza e la compattezza di questa squadra. Questo è fondamentale" ha detto Alberto Gilardino alla vigilia della sfida contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A. Segui Genoa-Fiorentina LIVE sul nostro sito dove vedere Genoa-Fiorentina: diretta tv e streaming La partita è in programma alle ore 18.30 a Genova e sarà visibile in diretta su Dazn.

