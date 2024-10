“Tu con il mio ex”. Scaldalo e guerra tra le sorelle vip italiane: la scoperta proprio il giorno del compleanno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rapporto tra sorelle, ovviamente vip, rovinato. Mai compleanno fu più amaro per la maggiore delle due, che è anche la più famosa: tra le ultime Storie Instagram accusa la ‘piccola’ di averla tradita con l’ex fidanzato. “Il premio miglior merda dell’anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme”, si legge in una Storia poi rimossa. Ma non è finita qui perché poi l’influencer e modella italiana aggiunge: “Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza”. Infine l’avvertimento: “Chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerizzarti (come faceva con me)”. Leggi anche: “Senza rispetto”. Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rapporto tra, ovviamente vip, rovinato. Maifu più amaro per la maggiore delle due, che è anche la più famosa: tra le ultime Storie Instagram accusa la ‘piccola’ di averla tradita con l’ex fidanzato. “Il premio miglior merda dell’anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme”, si legge in una Storia poi rimossa. Ma non è finita qui perché poi l’influencer e modella italiana aggiunge: “Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza”. Infine l’avvertimento: “Chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerizzarti (come faceva con me)”. Leggi anche: “Senza rispetto”.

