Anteprima24.it - Truffano anziano e rivendono i suoi oggetti in oro, 3 arresti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn due avrebbero truffato un, dal quale si sarebbero fatti consegnarein oro, cedendoli poi ad un commerciante che li avrebbe immessi sul mercato. Una truffa andata in porto lo scorso 7 marzo a Sorrento e per la quale tre persone, residenti tra Portici e San Giorgio a Cremano, sono state raggiunte ora da un’ordinanza aglidomiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. I primi due sono accusati di truffa aggravata dall’età avanzata della vittima e dalla rilevante gravità del danno patrimoniale, il terzo di ricettazione. L’attività d’indagine dei carabinieri della stazione di Sorrento è relativa ad una truffa che avrebbe subito un uomo di 85 anni, che avrebbe consegnato ai due denaro e monili in oro per un valore complessivo di 20.000 euro.