Lettera43.it - Toyota punta sull’IA: con NTT una piattaforma per limitare gli incidenti stradali

Leggi tutto 📰 Lettera43.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)e Nippon Telegraph and Telephone (NTT) hanno annunciato una partnership per investire oltre 3 miliardi di dollari (500 miliardi di yen) in unadi intelligenza artificiale. Stando alle prime anticipazioni, riportate in anteprima da Reuters, dovrebbe essere pronta entro il 2028, garantendo un importante sviluppo per la sicurezza sulle strade. Sperando di ridurre il numero di, il software IA supporterà i servizi di guida autonoma, migliorerà la guida in condizioni di scarsa visibilità urbana e faciliterà l’immissione in autostrada fornendo assistenza al guidatore. Il sistema sarà proposto anche ad altri operatori del settore, governi e partner accademici nell’ottica di un’adozione diffusa a partire dal nuovo decennio.