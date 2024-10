Tentato furto a Chieti Scalo, ladri in azione in zona stadio: i residenti chiedono l'illuminazione pubblica (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cresce la preoccupazione tra i residenti di Chieti Scalo, in zona stadio, dove ieri 31 ottobre, intorno alle 19, si è verificato l’ennesimo tentativo di furto in un appartamento. È il quarto episodio che colpisce la stessa abitazione, alimentando il senso di insicurezza e stanchezza degli Chietitoday.it - Tentato furto a Chieti Scalo, ladri in azione in zona stadio: i residenti chiedono l'illuminazione pubblica Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cresce la preoccuptra idi, in, dove ieri 31 ottobre, intorno alle 19, si è verificato l’ennesimo tentativo diin un appartamento. È il quarto episodio che colpisce la stessa abit, alimentando il senso di insicurezza e stanchezza degli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Scalo, ladri in azione in zona stadio: i residenti chiedono l'illuminazione pubblica; Furti, oggi sindaco e carabinieri incontrano i residenti;di pneumatici a Francavilla al Mare, tragedia evitata per un soffio; Usa auto rubata come ariete e compie 4 furti a Montesilvano, giovane denunciato; FURTI DI AUTO IN PROVINCIA DI: ARRESTATI DUE FOGGIANI, NEI GUAI ANCHE 15ENNE; Sorpreso a rubare i contatori dell'acqua dell'aeroporto, era stato già arrestato pochi giorni prima; Approfondisci 🔍

Tenta di rubare oltre 2mila euro di formaggi, arrestato un 26enne

(abruzzo24ore.tv)

Un 26enne originario della provincia di Chieti è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montesilvano con l'accusa di rapina impropria, dopo un tentato furto avvenuto all ...

Tenta colpo in un deposito, scoperto grazie alle telecamere a Montano Antilia

(msn.com)

Un uomo di 50 anni è stato denunciato a piede libero per un tentato furto che ha tentato di mettere a segno a Massicelle, frazione di Montano Antilia. A sventare il colpo ...

Alta moda, tentato furto nella notte da Loro Piana a Porto Sant'Elpidio. Scatta l’allarme, ladri costretti alla fuga

(corriereadriatico.it)

Un po’ come nei vecchi film, alla Diabolik, hanno tentato di penetrare all’interno del sito produttivo: forse per rubare la preziosa merce, forse solo per studiare logistica e possibili vie di accesso ...

Juan Jesus, tentato furto d'auto a Napoli: «Pedinato da un mese, in questa città non mi sentirò più al sicuro»

(ilmessaggero.it)

ma sapere che un estraneo abbia violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo». Un vero e proprio j’accuse dettato dalla rabbia e dalla frustrazione a causa del tentato furto.