Targhe estere a Napoli, la stretta: sanzioni per veicoli e polizze assicurative non conformi (Di giovedì 31 ottobre 2024) La maggior parte delle Targhe estere individuata è legata a veicoli e automobilisti italiani che tentano di sfuggire alle normative “casalinghe” per risparmiare su tasse ed eventuali sanzioni: il bilancio dei controlli. Sono sempre di più le Targhe straniere che vediamo circolare lungo le nostre strade. Alcune appartengono effettivamente a titolari stranieri, magari in Italia 2anews.it - Targhe estere a Napoli, la stretta: sanzioni per veicoli e polizze assicurative non conformi Leggi tutto 📰 2anews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La maggior parte delleindividuata è legata ae automobilisti italiani che tentano di sfuggire alle normative “casalinghe” per risparmiare su tasse ed eventuali: il bilancio dei controlli. Sono sempre di più lestraniere che vediamo circolare lungo le nostre strade. Alcune appartengono effettivamente a titolari stranieri, magari in Italia

Il 28% delle targhe estere che circolano a Napoli è irregolare, più di un quarto del totale: è quanto emerge da una serie di controlli eseguiti dai carabinieri ...

E in effetti i controlli sulle targhe straniere circolanti a Napoli, sono stati potentemente incrementati ... con il precipuo obbiettivo di “catturare” veicoli con targa estera, soprattutto dalla ...

Stretta nei controlli. I carabinieri passano al setaccio 418 veicoli, il 28% non è conforme. Fioccano le sanzioni ...

Controlli serrati dei Carabinieri a Napoli per i conducenti di auto con targhe estere: in soli 15 giorni di controlli sono stati circa 418 i veicoli controllati, 118 le sanzioni effettuate e 15 le ...