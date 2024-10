Stellantis convocata dal Mimit, mentre l’azienda continua a puntare sulla cig (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il rifiuto è arrivato l’annuncio che sembra quasi un richiamo: il Ministero delle Imprese, su spinta di Adolfo Urso, ha convocato Stellantis per un tavolo a Palazzo Piacentini il prossimo 14 novembre. Una data che potrebbe segnare l’inizio di un confronto delicato, considerando che tra gli invitati ci sono i vertici dell’azienda, rappresentanti delle Regioni con stabilimenti Stellantis, sindacati e l’Anfia, l’organo portavoce dell’intera filiera automotive italiana. Nel frattempo, l’azienda ha chiesto l’aiuto dello Stato per procedere con la cassa integrazione dei dipendenti dello stabilimento di Termoli per un periodo che va dal 25 novembre al primo dicembre. La pressione di Fiom: servono risposte da palazzo Chigi Per il segretario generale Fiom, Michele De Palma, non è abbastanza. Quifinanza.it - Stellantis convocata dal Mimit, mentre l’azienda continua a puntare sulla cig Leggi tutto 📰 Quifinanza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il rifiuto è arrivato l’annuncio che sembra quasi un richiamo: il Ministero delle Imprese, su spinta di Adolfo Urso, ha convocatoper un tavolo a Palazzo Piacentini il prossimo 14 novembre. Una data che potrebbe segnare l’inizio di un confronto delicato, considerando che tra gli invitati ci sono i vertici del, rappresentanti delle Regioni con stabilimenti, sindacati e l’Anfia, l’organo portavoce dell’intera filiera automotive italiana. Nel frattempo,ha chiesto l’aiuto dello Stato per procedere con la cassa integrazione dei dipendenti dello stabilimento di Termoli per un periodo che va dal 25 novembre al primo dicembre. La pressione di Fiom: servono risposte da palazzo Chigi Per il segretario generale Fiom, Michele De Palma, non è abbastanza.

Stellantis convocata dal Mimit, mentre l'azienda continua a puntare sulla cig

Stellantis convocata al Mimit il 14 novembre, mentre chiede cassa integrazione per Termoli. Fiom spinge per un confronto a Palazzo Chigi

Mimit, tavolo Stellantis convocato per 14 novembre. Elkann no all'audizione in parlamento: «Non ho nulla da aggiungere»

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato il Tavolo Stellantis per giovedì 14 novembre a Palazzo Piacentini.

Stellantis, tavolo al Mimit il 14 novembre dopo il "no" di Elkann al Parlamento

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato il Tavolo Stellantis per giovedì 14 novembre a Palazzo Piacentini. Sono stati invitati a partecipa

Stellantis, in audizione alla Camera i sindacati lanciano l'allarme. Mimit convoca tavolo

Fiom: misure straordinarie o non fermeremo effetto domino. Fim: ammortizzatori stanno finendo, servono risorse