Scontro tra uno scooter e una spazzatrice a Trecastagni, tre feriti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi a Trecastagni. Tra i feriti, un ragazzo alla guida di uno scooter e due operai di una ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti.Come riportato da Videostar lo scooter avrebbe impattato contro una spazzatrice mentre i Cataniatoday.it - Scontro tra uno scooter e una spazzatrice a Trecastagni, tre feriti Leggi tutto 📰 Cataniatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi a. Tra i, un ragazzo alla guida di unoe due operai di una ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti.Come riportato da Videostar loavrebbe impattato contro unamentre i

Scooter contro spazzatrice a Trecastagni, tre persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo corso Marco Polo, a Trecastagni, in provincia di Catania. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e una spazzatrice meccanica della s ...

