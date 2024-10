Abruzzo24ore.tv - Sciopero alla LFoundry, centinaia di posti a rischio: proteste e convocazioni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L'Aquila - Sindacati e Comune in prima linea contro la riduzione di personale e demansionamenti previsti entro gennaio 2024: mobilitazione fino a metà novembre. È iniziata una lunga serie di scioperidi Avezzano: da oggi e fino all’11 novembre, i dipendenti si asterranno dal lavoro per protestare contro l’imminente cessazione di circa 100 contratti interinali e il cambio di mansione per 80 lavoratori che, pur non direttamente impiegati nella produzione, verranno assegnaticlean room per esigenze aziendali. La decisione, comunicata recentemente ddirezione, ha suscitato preoccupazioni per la stabilità dell’occupazione e per l'impatto sulla comunità locale, già provata da una lunga crisi economica.