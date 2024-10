Roma-Torino, che tegola per Juric: intervento killer in allenamento (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra poche ore Roma-Torino, grossi problemi per Ivan Juric: un intervento in allenamento mette fuori causa un titolare dei giallorossi Il turno infrasettimanale di campionato in Serie A si chiude oggi con gli ultimi tre match in calendario, piuttosto importanti. Alle 18.30, sarà la volta di Genoa-Fiorentina, quindi, in serata, Como-Lazio e Roma-Torino. Riflettori puntati soprattutto sul match dell’Olimpico, e visto quanto sta avvenendo negli ultimi giorni non potrebbe essere altrimenti, con una situazione che in casa giallorossa potrebbe diventare ancora più incandescente. Roma-Torino, che tegola per Juric: intervento killer in allenamento – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)  Ivan Juric affronta il suo passato granata in un clima che definire delicato è un eufemismo, dopo le ultime due sconfitte in campionato, in particolare il 5-1 incassato domenica sera in casa della Fiorentina. Calciomercato.it - Roma-Torino, che tegola per Juric: intervento killer in allenamento Leggi tutto 📰 Calciomercato.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra poche ore, grossi problemi per Ivan: uninmette fuori causa un titolare dei giallorossi Il turno infrasettimanale di campionato in Serie A si chiude oggi con gli ultimi tre match in calendario, piuttosto importanti. Alle 18.30, sarà la volta di Genoa-Fiorentina, quindi, in serata, Como-Lazio e. Riflettori puntati soprattutto sul match dell’Olimpico, e visto quanto sta avvenendo negli ultimi giorni non potrebbe essere altrimenti, con una situazione che in casa giallorossa potrebbe diventare ancora più incandescente., cheperin– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)  Ivanaffronta il suo passato granata in un clima che definire delicato è un eufemismo, dopo le ultime due sconfitte in campionato, in particolare il 5-1 incassato domenica sera in casa della Fiorentina.

Roma-Torino, Pellegrini a rischio ... Mancano poche ore e l’eventualità di non vederlo in campo si fa piuttosto concreta. Una nuova tegola per Juric, causata da un brutto intervento di Saud Abdulhamid ...

Allarme Roma, doppio dubbio per Ivan Juric in vista del match di questa sera contro il Torino. Provino decisivo questa mattina a Trigoria Un doppio dubbio, importante. Un doppio dubbio che potrebbe ...

Ivan Juric rischia l'esonero dalla Roma. Il tecnico giallorosso si gioca la panchina contro il Torino. Tempesta in casa Roma: dopo l’esonero di Daniele De Rossi, anche il destino di Ivan Juric sulla ...

Oggi Juric affronta il suo ex Torino. In palio non ci sono solo i tre punti, ma anche il futuro sulla panchina della Roma. All'Olimpico non c'è il sold out, tanti spazi vuoti, ma comunque l'atmosfera ...