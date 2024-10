Roma-Empoli, Juric sempre più nei guai: pesante assenza in vista (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Roma si prepara al decisivo match contro il Torino. Si moltiplicano i problemi per Juric: un top player verso il forfait. Dentro o fuori. E’ il giorno della verità per Ivan Juric, finito nel mirino della tifoseria della Roma in seguito al pesante ko rimediato per mano della Fiorentina nell’ultimo turno della Serie A. Oggi, nel posticipo delle ore 20.45, sarà chiamato ad invertire subito la rotta e battere il suo passato, ovvero il Torino ora guidato da Paolo Vanoli. Il croato avrà a disposizione un solo risultato per restare sulla panchina giallorossa: la vittoria. Qualsiasi altro verdetto porterà all’inevitabile separazione dalle parti. Roma-Empoli, Juric sempre più nei guai: pesante assenza in vista + TvPlay.it (LaPresse)Gli ultimi giorni vissuti nel quartier generale dei capitolini sono stati carichi di tensione. Tvplay.it - Roma-Empoli, Juric sempre più nei guai: pesante assenza in vista Leggi tutto 📰 Tvplay.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lasi prepara al decisivo match contro il Torino. Si moltiplicano i problemi per: un top player verso il forfait. Dentro o fuori. E’ il giorno della verità per Ivan, finito nel mirino della tifoseria dellain seguito alko rimediato per mano della Fiorentina nell’ultimo turno della Serie A. Oggi, nel posticipo delle ore 20.45, sarà chiamato ad invertire subito la rotta e battere il suo passato, ovvero il Torino ora guidato da Paolo Vanoli. Il croato avrà a disposizione un solo risultato per restare sulla panchina giallorossa: la vittoria. Qualsiasi altro verdetto porterà all’inevitabile separazione dalle parti.più neiin+ TvPlay.it (LaPresse)Gli ultimi giorni vissuti nel quartier generale dei capitolini sono stati carichi di tensione.

