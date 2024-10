Rivelata la data di arrivo su Disney+ di Deadpool & Wolverine (Di giovedì 31 ottobre 2024) Deadpool & Wolverine si uniscono e arrivano su Disney+. Con Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni di Wade Wilson, il Mercenario Chiacchierone, e Logan, il mutante dagli artigli di adamantio noto come Wolverine, Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios ha conquistato il record di film con rating R di maggior incasso al botteghino mondiale quando è uscito nelle sale quest’estate. Dopo aver concluso la sua corsa con un bottino di 1,3 miliardi di dollari, l’unico film del Marvel Cinematic Universe del 2024 sarà disponibile in streaming prima che si possa dire “Gubernatorial”. Quando arriva Deadpool & Wolverine su Disney+? È possibile vedere Deadpool & Wolverine su Disney+ a partire da martedì 12 novembre. Nerdpool.it - Rivelata la data di arrivo su Disney+ di Deadpool & Wolverine Leggi tutto 📰 Nerdpool.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)si uniscono e arrivano su. Con Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni di Wade Wilson, il Mercenario Chiacchierone, e Logan, il mutante dagli artigli di adamantio noto comedei Marvel Studios ha conquistato il record di film con rating R di maggior incasso al botteghino mondiale quando è uscito nelle sale quest’estate. Dopo aver concluso la sua corsa con un bottino di 1,3 miliardi di dollari, l’unico film del Marvel Cinematic Universe del 2024 sarà disponibile in streaming prima che si possa dire “Gubernatorial”. Quando arrivasu? È possibile vederesua partire da martedì 12 novembre.

