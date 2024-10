Restaurate le opere del Museo Primo Conti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – Saranno presentate a Villa Le Coste, giovedì 7 novembre alle 10,30, le opere Restaurate del Museo Primo Conti. Interventi significativi che costituiscono un’ulteriore tappa di un percorso intrapreso negli ultimi anni nel nome di un progetto complessivo, portato avanti grazie al supporto costante della Fondazione CR Firenze che lo ha sostenuto, dal 2009 ad oggi, con un contributo complessivo pari a 300mila euro. "Un programma che testimonia la costante e proficua valorizzazione di un patrimonio straordinario che vede, accanto al Museo, uno dei maggiori Archivi sulle avanguardie storiche del XX secolo - spiega la presidente Gloria Manghetti - , in costante crescita. Nel 2023 si è concluso il lavoro di conservazione e restauro delle 66 opere del Maestro Conti raccolte nel Museo, al piano terra della Villa. Lanazione.it - Restaurate le opere del Museo Primo Conti Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – Saranno presentate a Villa Le Coste, giovedì 7 novembre alle 10,30, ledel. Interventi significativi che costituiscono un’ulteriore tappa di un percorso intrapreso negli ultimi anni nel nome di un progetto complessivo, portato avanti grazie al supporto costante della Fondazione CR Firenze che lo ha sostenuto, dal 2009 ad oggi, con un contributo complessivo pari a 300mila euro. "Un programma che testimonia la costante e proficua valorizzazione di un patrimonio straordinario che vede, accanto al, uno dei maggiori Archivi sulle avanguardie storiche del XX secolo - spiega la presidente Gloria Manghetti - , in costante crescita. Nel 2023 si è concluso il lavoro di conservazione e restauro delle 66del Maestroraccolte nel, al piano terra della Villa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Giovedì prossimo a Villa Le Coste, la Fondazione Primo Conti presenterà i risultati dei recenti lavori di conservazione delle opere conservate nel museo, portati avanti grazie al contributo di Fondazi ...

