Reggio Emilia, 31 ottobre 2024 – Gruppo di Ragazzini in giro nella serata di Halloween per i festeggiamenti, uno di loro è stato investito in viale del Partigiano: portato in ospedale in condizioni gravi. L'incidente si è verificato questa sera alle 20.20 a Buco del Signore: un ragazzino è stato investito da un'auto. Ancora da chiarire le esatte cause dell'incidente, che sono al vaglio della polizia locale di Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'ambulanza, oltre a famigliari e amici del ragazzino ferito.

Ragazzini in giro per la festa di Halloween, minore investito da un'auto: è grave

Reggio Emilia, 31 ottobre 2024 – Gruppo di ragazzini in giro nella serata di Halloween per i festeggiamenti, uno di loro è stato investito in viale del Partigiano: portato in ospedale in condizioni ...

