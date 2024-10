Proposta per un’unica authority sul Gran Sasso: obiettivo gestione semplificata delle risorse (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione sul Gran Sasso, simbolo della natura e delle risorse dell’Abruzzo, diventa tema centrale in ambito politico regionale. Un’idea condivisa durante i lavori della Commissione consiliare di Vigilanza è quella di creare un’unica authority nazionale che si occupi di tutte le questioni legate al Gran Sasso. La consigliera regionale Carla Mannetti ha avviato un importante dibattito sulla necessità di centralizzare la gestione delle diverse problematiche che affliggono la regione, dalla viabilità all’acqua, fino ai lavori pubblici. I problemi attuali di gestione delle risorse Il Gran Sasso non è solo una location di bellezze naturali, ma è anche un’area vitale per l’Abruzzo, che offre risorse preziose tanto dal punto di vista ambientale quanto economico. Gaeta.it - Proposta per un’unica authority sul Gran Sasso: obiettivo gestione semplificata delle risorse Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione sul, simbolo della natura edell’Abruzzo, diventa tema centrale in ambito politico regionale. Un’idea condivisa durante i lavori della Commissione consiliare di Vigilanza è quella di crearenazionale che si occupi di tutte le questioni legate al. La consigliera regionale Carla Mannetti ha avviato un importante dibattito sulla necessità di centralizzare ladiverse problematiche che affliggono la regione, dalla viabilità all’acqua, fino ai lavori pubblici. I problemi attuali diIlnon è solo una location di bellezze naturali, ma è anche un’area vitale per l’Abruzzo, che offrepreziose tanto dal punto di vista ambientale quanto economico.

Traforo Gran Sasso, Mannetti (Lega): “Serve una Authority nazionale”

(ekuonews.it)

L’AQUILA – “Una authority nazionale e, quindi, un unico soggetto che si occupi di tutte le questioni, dai lavori, all’acqua, alla viabilità, che riguardano il Gran Sasso.

