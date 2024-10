Precipita dalla falesia sotto gli occhi del padre: è ancora in rianimazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) ancora gravissimo, lotta in un letto del reparto di rianimazione del Civile di Brescia il ragazzo di 22 anni Precipitato, martedì 29 ottobre, durante la scalata della falesia Molinari, alle pendici della Maddalena.A due giorni dalla bruttissima caduta, sotto gli occhi del padre, i medici che Bresciatoday.it - Precipita dalla falesia sotto gli occhi del padre: è ancora in rianimazione Leggi tutto 📰 Bresciatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)gravissimo, lotta in un letto del reparto didel Civile di Brescia il ragazzo di 22 annito, martedì 29 ottobre, durante la scalata dellaMolinari, alle pendici della Maddalena.A due giornibruttissima caduta,glidel, i medici che

