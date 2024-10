Ilrestodelcarlino.it - Panzieri: la rabbia del padre: "Dai genitori di Alessandrini nemmeno due righe di scuse"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Il mio rancore più grande viene dal non aver ricevuto neanche duedida parte deidi Michealche ha ucciso mio figlio. Questo mi ha fatto molto, molto, molto male". E’ quanto ha dichiarato Pietrodi Pierpaolo, il 27enne ucciso con 23 coltellate dall’amico Micheal, al termine dell’udienza di ieri in corte d’assise al tribunale di Pesaro. Ieri è stato ascoltato il testimone della parte civile Andrea Mancini, medico legale, che ha descritto il trauma deidella vittima, Laura Gentilucci e Pietro. Entrambi, la notte del 20 febbraio 2022 nell’abitazione del ragazzo di via Gavelli, hanno perso un figlio, e il consulente medico è stato chiamato a delineare i contorni di quella perdita.