Puntomagazine.it - Palazzo Reale di Napoli: Riprende l’iniziativa “Un Sabato da Re”: con aperture serali e tariffe ridotte

(Di giovedì 31 ottobre 2024): Domenica 3 novembre e lunedì 4 novembre gli ingressi sono gratuiti ed aperti al pubblico, 31 ottobre 2024 – Da2 novembre riprendono lestraordinariealdicon“Unda Re”. Dalle 20.00 alle 24.00, con ultimo ingresso alle ore 23.00, sarà possibile visitare l’Appartamento di Etichetta delal costo di 5,00 euro. Inoltre, dalle 19.00 alle 23.00 saranno eccezionalmente aperte al pubblico anche le Salette Pompeiane della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del comune didopo l’incontro delle 17.30 in cui si presentano i volumi di Giovanna Russo Krauss, L’ alba della ricostruzione e di Daniela Giampaola e Emanuele Grecoprima di, nell’ambito del“Scritti e Letti per la città“. Per raggiungere le Salette Pompeiane alle ore 19.