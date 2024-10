Palazzo Boncompagni a Bologna: apertura speciale sabato 2 novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 – Due opportunità speciali per ammirare i tesori di Palazzo Boncompagni, dimora pontificia bolognese di Gregorio XIII, scoprendone storia e segreti. sabato 2 novembre, infatti, aprirà i battenti a turisti e curiosi d’arte per due visite guidate, alle 10 e alle 11 di mattina. Tartufeste: dove andare in Appennino Accompagnati da giovani guide esperte, i partecipanti verranno trasportati nella Bologna del sedicesimo secolo ripercorrendo le tappe principali della storia della famiglia Boncompagni e dell’ascesa al soglio pontificio da parte di Papa Gregorio XIII, considerato a buon diritto uno dei papi più importanti dell’età moderna. Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Boncompagni a Bologna: apertura speciale sabato 2 novembre Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Due opportunità speciali per ammirare i tesori di, dimora pontificia bolognese di Gregorio XIII, scoprendone storia e segreti., infatti, aprirà i battenti a turisti e curiosi d’arte per due visite guidate, alle 10 e alle 11 di mattina. Tartufeste: dove andare in Appennino Accompagnati da giovani guide esperte, i partecipanti verranno trasportati nelladel sedicesimo secolo ripercorrendo le tappe principali della storia della famigliae dell’ascesa al soglio pontificio da parte di Papa Gregorio XIII, considerato a buon diritto uno dei papi più importanti dell’età moderna.

La dimora pontificia apre le proprie porte con due visite speciali dedicate a turisti e appassionati d’arte. Ecco tutte le informazioni da sapere ...

