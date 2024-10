Spettacoloitaliano.it - Ossessione a prima vista film Tv8: trama e finale spiegazione

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Tv8Tv8 del 2020 è diretto da Menhaj Huda. La protagonista del thriller è Jamie Lynn Sigler nei panni di Karen Morgan una donna che vive una vita quasi perfetta, ma che presto dovrà fare i conti con una serie di bugie. La pellicola riprende il genere thriller del canale 8 come Eterna. A seguire:completa Karen non vede l’ora di iniziare una nuova vita con la sua famiglia. Presto incontra Lisa, la sua bella e affascinante vicina di casa con cui si lega rapidamente. Ma presto Lisa inizia a mentire a Karen e su Karen. Lisa si configura abilmente come la vittima di Karen, finché le cose non arrivano a un punto scioccante. In una giornata piovosa, Karen sta tornando a casa e investe Lisa con la sua macchina.