Nuove restrizioni per i locali del centro, si va verso un altro ricorso: "Inutili e dannose. I tecnici decidono i politici eseguono" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Misure Inutili, dannose, che aumentano la desertificazione e che rendono ancor più incerti gli investimenti della zona aggravando una situazione in cui, già ora, molti sono andati via e altri pensano di farlo. Uno scenario che potrebbe dunque tradursi anche in nuovo ricorso aprendo una nuova Ilpescara.it - Nuove restrizioni per i locali del centro, si va verso un altro ricorso: "Inutili e dannose. I tecnici decidono i politici eseguono" Leggi tutto 📰 Ilpescara.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Misure, che aumentano la desertificazione e che rendono ancor più incerti gli investimenti della zona aggravando una situazione in cui, già ora, molti sono andati via e altri pensano di farlo. Uno scenario che potrebbe dunque tradursi anche in nuovoaprendo una nuova

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per idel, si va verso un altro ricorso: "Inutili e dannose. I tecnici decidono i politici eseguono"; Dehors a Roma, ok aregole: basta ombrelloni in. Occupabili solo 2 posti auto; Ticket nominativi, telecamere e limiti orari: ecco leregole della movida a Palermo; Lecce,storico senza. «Finalmente la città è ritornata a riempirsi»;, in vigore leregole. Musica fino alle 2 di notte ma servono rilevatori collegati con la Municipale; Palermo, linea dura per contrastare la mala-movida: ecco tutte leregole; Approfondisci 🔍

Siviglia adotta restrizioni sugli affitti brevi per proteggere i residenti

(assodigitale.it)

Misure di Siviglia contro gli affitti breviSiviglia si inserisce nel dibattito europeo riguardante il controllo degli affitti brevi, un tema che sta s ...

Palermo, stop all’apertura di nuove discoteche nel centro storico: la Giunta regola la movida

(mondopalermo.it)

La Giunta comunale di Palermo ha approvato una nuova delibera che vieta l’apertura di discoteche e locali di spettacolo nel centro storico. La misura, promossa dall’assessore Giuliano Forzinetti, rien ...

Nuove misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico

(nove.firenze.it)

Il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle 21 in poi, a meno che non si consumino all’interno dei vari locali ... l’apertura nel centro storico di nuove attività (anche in ...

Nuove restrizioni a Milano: aggiornamenti su Area B e Area C

(informazione.it)

A partire da ottobre 2024, Milano sta inasprendo le restrizioni per i veicoli inquinanti nelle zone a traffico limitato Area B e Area C, introducendo nuove regole ... il centro di Milano racchiuso ...