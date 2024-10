Ilgiorno.it - Monza, maxi-controlli nelle strade della movida: ragazzini nei guai

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)– Operazione ad alto impattodopo i frequenti casi di risse ed episodi di microcriminalità. Controllate 455 persone fra i 16 e i 30 anni, di cui 170 minorenni A effettuare i servizi ad alto impatto investigativo tra il 25 e il 30 ottobre nei principali luoghi di aggregazione cittadini, finalizzati al contrasto del fenomenocriminalità giovanile gli agentiQuestura di polizia di. L’operazione si inserisce nel quadro di un progetto del Servizio Centrale OperativoDirezione Centrale Anticrimine finalizzato alla intensificazione deidi polizia nei confronti di ragazzi di giovane età, sempre più spesso coinvolti in episodi di devianza, che non di rado sfociano in attività illecite contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi, oltre che in contesti di disagio.