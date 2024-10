Milan, faccia a faccia Ibra-Fonseca a San Siro ma a Milanello… (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milan, dopo la sconfitta di San Siro con il Napoli Ibra non si è presentato a Milanello per supportare Paulo Fonseca: ci risiamo! Ancora una volta Paulo Fonseca è stato lasciato solo a Milanello dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli, nella sfida valevole per la decima giornata del campionato di serie A. Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, infatti, non si sono fatti vedere dalle parti del centro sportivo in cui si allena la formazione rossonera. Una scelta insolita, visto che solitamente dopo le sconfitte il dirigente svedese si recava sempre a Milanello per confermare la fiducia al tecnico portoghese e per suonare la carica a Rafael Leao e compagni. Ecco, quindi, l’ennesimo episodio negativo con protagonista la dirigenza del club di via Aldo Rossi, che sembra sempre più inesistente. Dailymilan.it - Milan, faccia a faccia Ibra-Fonseca a San Siro ma a Milanello… Leggi tutto 📰 Dailymilan.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), dopo la sconfitta di Sancon il Napolinon si è presentato aello per supportare Paulo: ci risiamo! Ancora una volta Pauloè stato lasciato solo aello dopo la sconfitta delcontro il Napoli, nella sfida valevole per la decima giornata del campionato di serie A. Zlatanhimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, infatti, non si sono fatti vedere dalle parti del centro sportivo in cui si allena la formazione rossonera. Una scelta insolita, visto che solitamente dopo le sconfitte il dirigente svedese si recava sempre aello per confermare la fiducia al tecnico portoghese e per suonare la carica a Rafael Leao e compagni. Ecco, quindi, l’ennesimo episodio negativo con protagonista la dirigenza del club di via Aldo Rossi, che sembra sempre più inesistente.

