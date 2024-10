Meloni sceglie il pugno duro contro migranti e dossier: “Saremo implacabili” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Presidente del Consiglio ha annunciato ritorsioni contro tutti coloro che hanno personalmente compiuto accessi illeciti nelle banche dati riservate e anche contro chi non ha operato i giusti controlli; sulla decisione del Tribunale di Bologna Meloni ha invece avuto da ridire sull'esempio della Germania nazista, che "è efficace sul piano della propaganda, mentre sul piano giuridico è più debole" L'articolo Meloni sceglie il pugno duro contro migranti e dossier: “Saremo implacabili” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Meloni sceglie il pugno duro contro migranti e dossier: “Saremo implacabili” Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Presidente del Consiglio ha annunciato ritorsionitutti coloro che hanno personalmente compiuto accessi illeciti nelle banche dati riservate e anchechi non ha operato i giustilli; sulla decisione del Tribunale di Bolognaha invece avuto da ridire sull'esempio della Germania nazista, che "è efficace sul piano della propaganda, mentre sul piano giuridico è più debole" L'articoloil: “” proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilcontro migranti e dossier: "Saremo implacabili";, da Roma al Sud: il “modello Caivano” per il piano periferie; Contro gli evasori ildi Leo; Intercettazioni e mafia, ildidivide le toghe e rimette nei guai il “presunto garantista” …; Primo decretocontro rave e mafiosi, nuova strategia per il Covid;, diktat sugli sbarchi: “Blocchi navali e detenzioni”. E invita von der Leyen a Lampedusa; Approfondisci 🔍

“Giorgia Meloni è imperdonabile”, il duro attacco di Elodie

(msn.com)

Elodie, il volto del nuovo calendario Pirelli, parla della libertà del corpo femminile e critica Giorgia Meloni per le sue ... spesso vengono rivolte a chi sceglie di esprimersi attraverso ...

Pugno duro sui reati fiscali

(italiaoggi.it)

Dalla relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale emergono anche i risultati conseguiti dalla Guardia di finanza tra cui un aumentano gli arresti e i controlli su società “apri e ...

Autovelox e semafori: pugno duro della giunta sulla Circonvallazione

(livesicilia.it)

CATANIA – “Con delibera numero 204 del 2 ottobre scorso la giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha disposto l’attivazione degli impianti “Autovelox 106” omologati per ...

È pugno duro con le Partite IVA: cosa si rischia

(blitzquotidiano.it)

Lo Stato Italiano mostra il pugno duro contro le partite IVA: i risultati della relazione sull’economia non osservata ed evasione fiscale. Lo scorso anno la Guardia di Finanza si è data ...