Lanotiziagiornale.it - Meloni in tilt con la calcolatrice da Vespa, prova a negare i tagli alla Sanità ma sbaglia i conti: “Ho fatto un casino”

(Di giovedì 31 ottobre 2024)mano, Giorgia, ospite di Brunoa Porta a Porta, ha cercato di affrontare il tema dei fondi destinati, dimostrando che con la manovra finanziaria non c’era stato alcuno. Peccato che, facendo i calcoli con il proprio cellulare e a favore di telecamera, la premier sia entrata in confusione,ndo i. In un primo calcolo era emerso che la spesa pro capite fosse in aumento di “198 euro”, ma poi,rgando le braccia e sorridendo, si è corretta: “No, fa 398, stondo tutti i”. A quel punto,ha scherzato, offrendosi di prestarle il suo telefono, maha declinato l’offerta, rifacendo i– mostrandolitelecamera – e confermando il risultato di 398 euro.