Marco Cappato per la prima volta a teatro | vita e morte sul palco degli Arcimboldi

Lunedì 11 novembre Marco Cappato sarà protagonista per la prima volta e per un'unica data speciale agli Arcimboldi in Da Marco a Marco, uno spettacolo scritto dallo stesso Cappato e da Alberto "Bebo" Guidetti che parla di vita, di morte e della libertà che le attraversa.

Marco Cappato per la prima volta a teatro

Lunedì 11 novembre Marco Cappato sarà protagonista per la prima volta e per un'unica data speciale agli Arcimboldi in Da Marco a Marco, uno spettacolo scritto dallo stesso Cappato e da Alberto “Bebo” ...

Cappato: «Quando c’erano solo i gazebo servivano tanti soldi»

«La vera svolta ci fu tre anni fa quando per la prima volta venne consentito l ... la raccolta è certamente più facile, ma...». Marco Cappato, che da buon radicale di campagne referendarie ...

Suicidio assistito, Lombardia boccia legge sul Fine vita/ “Non è competenza della Regione”: cosa succede ora

Fine vita, Commissioni Lombardia bocciano legge sul suicidio assistito di Cappato: cosa succede ora, quali i motivi e le conseguenze ...

'Da Marco a Marco', Cappato si racconta a teatro a Milano

Le storie di Luca Coscioni, Piergiorgio Welby o Dj Fabo, ma anche dei referendum, delle disobbedienze civili e degli scioperi della fame saranno protagoniste di 'Da Marco a Marco', la prima e unica ra ...