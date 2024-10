Notizie.com - L’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la madre in lacrime: “Siamo stati fortunati ad averti”

(Di giovedì 31 ottobre 2024): “Io e papàad”. Migliaia di persone ai funerali della giovane promessa dello sci azzurro. È arrivato il giorno del, tra la commozione dei presenti, per ricordare la 19enne promessa dello sci azzurro, scomparsa martedì scorso dopo una brutta caduta in allenamento in Val Senales. Funerali, migliaia di persone presenti (ANSA) Notizie.comElena, ladi, ha preso la parola, specificando: “A tutti i ragazzi dico che dovete volervi bene per dare un futuro a tutti gli altri. Io e papàadera arrivata in fretta, stava per nascere in macchina. E il 28 ottobre a deciso di andarsene via con la stessa fretta, con la quale era nata. Ti ho detto tante volte che eri grande e tu facevi spallucce perché eri riservata e ti aprivi con calma. Però ci hai donato moltissimo.