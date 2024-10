Lotta, Mondiali 2024: Benjamin Konrad Honis quinto nei -92 kg dello stile libero (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono andati in archivio i Mondiali senior di Lotta, disputati a Tirana, in Albania, che nell’anno di Parigi 2024 sono stati riservati alle categorie di peso non olimpiche: nell’ultima giornata di gare, dedicata alle finali dello stile libero, l’Italia deve accontentarsi del quinto posto di Benjamin Konrad Honis nei -92 kg. L’azzurro nella sfida per la medaglia di bronzo cede allo slovacco Batyrbek Tsakulov, che si impone ai punti per 8-6 e conquista il terzo gradino del podio. Il titolo va all’atleta individuale neutrale Abdulrashid Sadulaev, che vince ai punti per 6-0 sul georgiano Miriani Maisuradze, mentre l’altro bronzo lo conquista lo statunitense David Morris Taylor. Oasport.it - Lotta, Mondiali 2024: Benjamin Konrad Honis quinto nei -92 kg dello stile libero Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono andati in archivio isenior di, disputati a Tirana, in Albania, che nell’anno di Parigisono stati riservati alle categorie di peso non olimpiche: nell’ultima giornata di gare, dedicata alle finali, l’Italia deve accontentarsi delposto dinei -92 kg. L’azzurro nella sfida per la medaglia di bronzo cede allo slovacco Batyrbek Tsakulov, che si impone ai punti per 8-6 e conquista il terzo gradino del podio. Il titolo va all’atleta individuale neutrale Abdulrashid Sadulaev, che vince ai punti per 6-0 sul georgiano Miriani Maisuradze, mentre l’altro bronzo lo conquista lo statunitense David Morris Taylor.

Sono andati in archivio i Mondiali senior di lotta, disputati a Tirana, in Albania, che nell'anno di Parigi 2024 sono stati riservati alle categorie di ...

Si è appena conclusa la terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 di lotta per categorie di peso non olimpiche, in programma a Tirana (Albania) fino a ...

Dal 28 al 31 ottobre, Tirana ospita i Campionati mondiali di lotta categorie non Olimpiche 2024: scopri il programma e dove vedere la squadra azzurra in azione ...

