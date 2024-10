Sport.quotidiano.net - L’Empoli vede rosso e capitola. Sfida alla pari per quasi un’ora. Poi emerge la qualità dell’Inter. Alla fine tre gol piegano gli azzurri

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un Empoli organizzato e generoso imbriglia perun Inter lenta e prevedibile, nonostante l’inferiorità numerica dopo mezzora di gioco. Poi un gol preso subito dopo l’intervallo a difesa schierata stappa la partita per la squadra di Inzaghi, che a quel punto prende coraggio, migliora nella circolazione di pe nella ricerca dell’ampiezza ela chiude. Onore delle armi, comunque, agliche hanno interpretato bene lasenza mai uscire dpartita, e non rinunciando anche in dieci contro undici a ripartire con tanti uomini. Peccato insomma per l’espulsione di Goglichidze (dopo revisione al Var) per un intervento pericoloso ai danni di Thuram, che ha chiaramente condizionato un incontro inse la stava giocando